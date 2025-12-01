Световые сферы украсили сквер имени Чайковского в Новороссийске

О размещении необычных арт-объектов в центре города-героя рассказал мэр Андрей Кравченко.

В сквере имени Чайковского на газоне разместили девять декоративных сфер с подсветкой. Также на общественной территории провели озеленение: уложили новый газон и установили 19 деревянных кашпо с цветами.

«Теперь важно сохранить созданную атмосферу для отдыха гостей и жителей города-героя, не допустив ее разрушения вандалами», — написал глава Новороссийска в Telegram.

Читайте также: светящихся кроликов установили на газоне в «Парке облаков» в Краснодаре. Новые инсталляции в виде пушистых животных с наступлением темноты светятся белым, синим, красным и другими цветами. Ранее здесь приступили к установке «зимних арок», которые образуют длинные светящиеся коридоры.

