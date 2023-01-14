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Света и тепла нет: краснодарский поселок Знаменский снова обесточен

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sveta-i-tepla-net-krasnodarskij-poselok-znamenskij-snova-obestochen
Света и тепла нет: краснодарский поселок Знаменский снова обесточен
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В поселке Знаменском, попавшем во внимание СК Кубани из-за постоянных перебоев со светом, 14 января снова произошло аварийное отключение электроэнергии.

Причина — отключение на линии 6-10 кВ, обесточены ПС «ВП-411» и 18 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии в поселке Знаменском остались жители улиц Гагарина, Крайней, Ольховой, Зоологической, Гагарина, Сосновой и других. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Точное время восстановления пока не называется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жалобу на постоянные отключения электричества, при помощи которого отапливаются дома, жители поселка Знаменского опубликовали в соцсетях 11 января. По их словам, проблемы с электричеством наблюдаются уже третий год во время холодов. В МЦУ Краснодара объяснили, что подстанции, обеспечивающие электричеством эти садовые товарищества, не справляются из-за активного прироста жителей. По факту опубликованной информации СК Кубани начал проверку.

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