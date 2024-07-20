Свет дали в ЖК в районе улицы Краеведа Соловьева в Краснодаре

Из-за аварии на электросетях без света и воды сутки оставались жители многоквартирных домов. Люди были возмущены и вышли на улицу, требуя возобновить подачу электроэнергии.

К жителям микрорайона прибыл мэр Краснодара, начали восстанавливать кабельную линию, был организован подвоз дизельных генераторов.

Около 16:00 в дома ЖК «Краски» стало поступать электричество. Однако свет и вода вернулись пока не во все обесточенные жилые комплексы.

«Постепенно электричество поступит во все дома. Насосные станции начнут работать автоматически со включением электричества, в ближайшее время вода поступит в дома вместе со светом», — сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне из-за очередной аварии на электросетях было приостановлено водоснабжение ЖК «Краски», «Атлант», «Дружный», «Свобода» и других. Мэр Краснодара приехал к жителям и пообещал остаться на Краеведа Соловьева пока не дадут свет.

В настоящее время специалисты продолжают устранять причины аварийной ситуации на электросетях.