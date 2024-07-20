Мэр Краснодара обещал остаться с людьми на Краеведа Соловьева пока не дадут свет

Евгений Наумов 20 июля приехал на улицу Краеведа Соловьева, где люди остались без света и воды из-за аварии на электросетях.

Он отметил, что работы по устранению аварии ведутся, параллельно тянется новый электрокабель. Кроме того, подвоз технической и питьевой воды к домам по Краеведа Соловьева, 6 и Крузенштерна, 6 будет осуществляться до конца ремонтных работ и восстановления электроснабжения.

«Не уеду с места, пока жителям не вернут электричество. Здесь находятся и представители управляющей компании, профильные специалисты», — заявил Евгений Наумов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители близлежащих домов вышли на улицу Краеведа Соловьева и прилегающие к ней и требовали восстановления энергоснабжения. У многих воды и электричества не было по 8-10 часов в день, а последние сутки они не подавались вообще.