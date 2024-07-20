Блэкаут: жителям в районе улицы Краеведа Соловьева в Краснодаре подвезли воду

Накануне из-за очередной аварии на электросетях было приостановлено водоснабжение ЖК «Краски», «Атлант», «Дружный», «Свобода» и других.

Света и воды нет в многоквартирных домах на улицах Краеведа Соловьева, Кирилла Российского, Крузенштерна, Домбайской, а также Героя Яцкова, Героев-Разведчиков и других. Отключения электричества в этом микрорайоне происходят в течение недели.

— В течение всей недели в ЖК отключали свет и воду в среднем по 10 часов в сутки.

— Лифты не работают, приходится подниматься пешком на 22 этаж.

— До этого ежедневное отключение было, но хотя бы вечером включали.

«В настоящее время специалисты устраняют причины аварийной ситуации на электросетях. По завершении ремонтных работ электро-и водоснабжение потребителей восстановится в полном объеме», — сообщили в администрации Прикубанского округа Краснодара.

Сейчас для жителей домов по Краеведа Соловьева, 6, и Крузенштерна, 6, организовали подвоз технической воды. Однако точного времени восстановления коммунальных благ в этом районе специалисты пока назвать не могут.

Жители близлежащих домов вышли на улицу Краеведа Соловьева и прилегающие к ней и требуют восстановления энергоснабжения.

Протестующие утверждают, что у многих воды и электричества нет от 8 часов, а последние сутки они не подавались вообще.

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