График подачи воды с 20 июля введут в Ейске из-за аномальной жары

Это вынужденная мера в связи с аномально высокими температурами и резко возросшим водопотреблением, сообщили в мэрии.

Из-за сильной жары уровень воды в резервуарах Ейска существенно снизился. Чтобы не допустить его понижения до противопожарного минимума в 1 метр и избежать возможных ЧС, в городе введут график подачи воды. Эта мера будет действовать до восстановления рабочих уровней в резервуарах.

Для равномерной подачи резервуары чистой воды наполняют в дневное и ночное время — в эти периоды снижается давление в водопроводе.

По данным РЭУ «Ейский групповой водопровод», с 20:00 20 июля вода в кранах жителей Ейска будет поступать в следующем режиме:

С 6:00 до 8:00 и с 19:00 до 22:00 подача воды будет осуществляться с нормальным давлением;

до и с до подача воды будет осуществляться с нормальным давлением; В остальные часы — со сниженным (согласно графику).

С графиком подачи воды можно ознакомиться по ссылке. Также местные жители могут направить заявки на подвоз воды в дежурно-диспетчерскую службу РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс», сообщает пресс-служба администрации Ейска.

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