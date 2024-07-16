Воду по графику будут подавать до конца лета в пригороде Анапы

Жителей станицы Гостагаевской предупредили об ограничении водоснабжения, которое будет действовать с 17 июля до 31 августа.

Водоканал вводит график подачи воды, поскольку существующее потребление станицы Гостагаевской превышает производительность водозаборных сооружений.

Такая ситуация сложилась из-за того, что в артезианских скважинах водозабора хутора Верхний Чекон и каптажного водозабора «Хантучка» фиксируется нехватка воды, в том числе в связи с прошедшей малоснежной зимой и нынешней засушливой погодой.

С графиком подачи воды можно ознакомиться на этом сайте. Эти ограничения не коснутся социально значимых объектов — детских садов, школ и медучреждений.

Местных жителей на время ограничений просят заблаговременно запасаться холодной питьевой водой и использовать ее рационально, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: срыв водоснабжения горного района предотвратили в Сочи.