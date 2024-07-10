Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Срыв водоснабжения горного района предотвратили в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sryv-vodosnabzheniya-gornogo-rajona-predotvratili-v-sochi
Видео канала «Кубань 24»

Подачу воды в горный кластер города  сохранили, оперативно заменив насос на водопроводной станции.

Объект располагается в селе Эстосадок. Это важнейшая часть инженерной системы транспортировки ресурса на высоту порядка 1 км, где расположены  объекты курортной сферы. Одновременно с этим специалисты провели детальное обследование оборудования, по результатам которого запланировали его модернизацию.

Читайте также: жителей Геленджика предупредили о проблемах с водоснабжением из-за засухи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях