Срыв водоснабжения горного района предотвратили в Сочи

Подачу воды в горный кластер города сохранили, оперативно заменив насос на водопроводной станции.

Объект располагается в селе Эстосадок. Это важнейшая часть инженерной системы транспортировки ресурса на высоту порядка 1 км, где расположены объекты курортной сферы. Одновременно с этим специалисты провели детальное обследование оборудования, по результатам которого запланировали его модернизацию.

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