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Судам запретили выходить в море из-за шторма в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sudam-zapretili-vyhodit-v-more-iz-za-shtorma-v-sochi
Судам запретили выходить в море из-за шторма в Сочи
Фото t.me/mcusochi

На Сочи 16 ноября обрушились ливни. В городе действует штормовое предупреждение.

По словам гендиректора морского торгового порта Сочи Юрия Владимирова, из-за действующего штормового предупреждения и плохой погоды судам запретили выходить в море, пишет «Ъ-Кубань».

В городе продолжаются работы по устранению последствий непогоды. В Лазаревском районе на улице Космической затопило трансформаторную подстанцию. Воду откачали, подстанция в настоящее время работает в штатном режиме.

Также специалисты выезжали несколько раз по обращениям жителей. Рабочие МУП «Водосток» провели очистку забитых ливневок. Специалисты подрядной организации расчищали мостовые конструкции от веток и мусора, сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 16 ноября на Сочи обрушился сильный ливень. В городе подтопило некоторые улицы и поднялся уровень воды в реках. На территории Сочинского нацпарка сошел оползень, который блокировал проезд к частным домам в селе Пластунка.

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