Суд продлил арест экс-замглавы Кубани Власова до конца февраля 2026 года

Апелляционную жалобу на постановление о продлении меры ареста в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова рассмотрели 8 декабря.

Под стражу Власова заключили в конце сентября. Защита бывшего вице-губернатора обжаловала постановление суда об аресте.

Краснодарский краевой суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Срок заключения под стражу продлен до 28 февраля 2026 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 сентября Александра Власова взяли под стражу по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в организации мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

В правоохранительных органах сообщили, что Власову вменяют организацию хищения гуманитарной помощи для участников СВО. Защита бывшего заместителя Кубани Александра Власова обжаловала постановление суда об аресте, она настаивала на иной мере пресечения. Суд отклонил апелляцию.

Подпишись, здесь всегда интересно.