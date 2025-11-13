Суд оставил под стражей экс-замглаву Кубани Власова

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в организации мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

Защита бывшего заместителя Кубани Александра Власова обжаловала постановление суда об аресте, она настаивала на «иной мере пресечения».

В правоохранительных органах сообщили, что Власову вменяют организацию хищения гуманитарной помощи для участников СВО.

Суд отклонил апелляцию и оставил бывшего вице-губернатора Кубани под стражей, так как не нашел оснований для изменения меры пресечения.

«Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу… оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения», — цитирует текст документа РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее по решению Октябрьского районного суда экс-замгубернатора заключили под стражу по обвинению в мошенничестве на два месяца — до 29 ноября 2025 года.

