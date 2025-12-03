Суд признал ответственность МО РФ по делу о крушении Су-34 на дом в Ейске

Краснодарский краевой суд признал ответственность Министерства обороны РФ по иску семьи, пострадавшей от падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске в октябре 2022 года.

Апелляционная инстанция изменила первоначальное решение по делу. Ейский городской суд в мае 2024 года частично удовлетворил требования пострадавших, но обязал выплатить компенсацию только ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа». При этом федеральное военное ведомство в число ответчиков не включили.

Решение о взыскании дважды пересматривалось в апелляционной и кассационной инстанциях — суммы компенсации снижались. Точные размеры выплат в опубликованных документах не указываются.

По решению краевого суда, Минобороны должно нести субсидиарную ответственность в случае нехватки средств у основного ответчика. Военное ведомство, как главный распорядитель бюджетных средств, обязано отвечать по денежным обязательствам подчиненных структур, пишет «Ъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиакатастрофа произошла 17 октября 2022 года, когда бомбардировщик врезался в девятиэтажный дом в Ейске. Погибли 16 человек.

Жители Ейска смогли отсудить компенсацию ущерба от падения Су-34 с Минобороны РФ. Пострадавшим семьям присудили выплаты от 236 тыс. до 935 тыс. рублей — как возмещение стоимости уничтоженного имущества.

Также суд обязал военных выплатить компенсацию по 500 тыс. рублей жительнице пострадавшего дома и ее несовершеннолетней дочери, которые пострадали при пожаре после крушения самолета.

Подпишись, здесь всегда интересно.