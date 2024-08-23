Жители Ейска смогли отсудить компенсацию ущерба от падения Су-34 с Минобороны РФ

За взысканием ущерба, нанесенного падением самолета Су-43 на многоэтажку в октябре 2022 года, в суд обратились шесть семей из Ейска.

Суд уже удовлетворил три иска, ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа», владелец самолета — источника повышенной опасности, должен выплатить пострадавшим стоимость уничтоженного имущества, а также компенсацию морального вреда.

Уголовное в отношении летчиков прекратили — за отсутствием состава преступления. Дом уже полностью восстановили.

Пострадавшим семьям присудили выплаты от 236 до 935 тыс. рублей — как возмещение стоимости уничтоженного имущества. Однако семьи также попросили компенсировать моральный вред — в момент падения самолета они были в своих квартирах и испытали «нравственные страдания в виде нарушения душевного спокойствия, ощущения ужаса, опасности и страха за свою жизнь, за жизнь детей».

В качестве компенсации они просили до 12 млн рублей на человека, но суд счел достаточными выплаты от 20 до 100 тыс. рублей на пострадавшего.

Структуры Минобороны пытались обжаловать решение — они не признали ни одного из требований и настаивали, что в результате падения самолета в городе ввели режим ЧС муниципального характера. Военные считают, что последствия таких ЧС осуществляется за средства муниципалитета.

Кроме того, «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» ссылается на невиновность летчиков в результате расследования, а также отмечает, что воинская часть, к которой был приписан военный самолет, подчиняется другой структуре.

Суды первой и второй инстанции признали, что учреждение — собственник источника повышенной опасности, поэтому должно отвечать за нанесенный вред, сообщает «Ъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске 17 октября 2022 года при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полета. Военный самолет упал на многоэтажный дом, погибли 16 человек.