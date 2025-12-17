Суд по делу о выселении Долиной из квартиры пройдет 25 декабря в Москве

В Московский городской суд из Верховного суда РФ поступило на новое апелляционное рассмотрение в части требований гражданское дело по спору между Ларисой Долиной и Полиной Лурье.

Судебное заседание состоится 25 декабря, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Верховный суд РФ 16 декабря рассмотрел жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску народной артистки Российской Федерации, певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об имущественном споре.

Весной 2024 года певица продала свою пятикомнатную квартиру в Москве Полине Лурье. Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, исполнительница заявила, что стала жертвой телефонных мошенников и думала, что участвует в спецоперации по поимке других аферистов.

Верховный суд признал право собственности спорной квартиры за Лурье согласно решению по ее жалобе, но сохранил право проживания Долиной в ней до решения суда второй инстанции.

