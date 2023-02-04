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Суд отправил под арест одного из организаторов полета на воздушном шаре, который упал на деревья в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-otpravil-pod-arest-odnogo-iz-organizatorov-poleta-na-vozdushnom-share-kotoryj-upal-na-derevya-v-sochi
Суд отправил под арест одного из организаторов полета на воздушном шаре, который упал на деревья в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУТ СК России предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей, двоим мужчинам.

По данным следствия, 21 января мужчина организовал платную прогулку на тепловом аэростате. Он посадил 4 пассажиров, из них 2 малолетних детей, в воздушный шар. Пилот при этом не имел соответствующего свидетельства, дающего право пилотировать воздушный шар. Во время полета пилот не принял мер по обеспечению безопасности находящихся на борту воздушного нара пассажиров. Аэростат отклонился от маршрута полета и рухнул на деревья в горной местности в Сочи.

По ходатайству следствия, 23-летнего подозреваемого поместили под домашний арест, второго 40-летнего фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Следователи провели обыски дома и по месту работы обвиняемых, назначили судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул в Лазаревском районе курорта. Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров. Изначально сообщалось, что на нем находятся шесть человек — трое взрослых и трое детей. Позже в МЧС сообщили, что на аэростате катались пять человек, среди них трое детей.

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