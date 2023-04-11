Суд отклонил апелляцию по закрытию мусорного полигона в станице Полтавской на Кубани

С жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд обратились администрация Красноармейского района и АНО «Зеленая станица» — общественная организация жителей станицы Полтавской.

«Арбитражный суд постановил решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12 декабря 2022 года оставить без изменения», — сообщается в результативной части судебного акта.

Администрация района и жители станицы могут обжаловать решение в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре 2022 года глава Красноармейского района по многочисленным просьбам местных жителей подал иск в суд, чтобы закрыть свалку в станице Полтавской. Жители и эксперты неоднократно указывали на нарушения при эксплуатации полигона.

В январе 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал в требовании закрыть свалку в станице Полтавской. Суд счел, что закрытие полигона повлечет нарушение рационального использования участков и приведет к возникновению новых стихийных свалок, в связи с чем отказал в удовлетворении иска.