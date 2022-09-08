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Глава Красноармейского района подал иск в суд, чтобы закрыть свалку в станице Полтавской

Общество
08.09.2022 11:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-krasnoarmejskogo-rajona-podal-isk-v-sud-chtoby-zakryt-svalku-v-stanitse-poltavskoj
Глава Красноармейского района подал иск в суд, чтобы закрыть свалку в станице Полтавской
Фото t.me/krasnoarm_admin

Глава Красноармейского района Юрий Васин по многочисленным просьбам местных жителей подал исковое заявление в арбитражный суд для закрытия мусорного полигона в станице Полтавской.

«Мною было реализовано право, в соответствии с ч.1 ст.53 АПК РФ на обращение в арбитражный суд в защиту публичных интересов и подано исковое заявление с требованием обязать ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района закрыть полигон твердых коммунальных отходов», — написал Васин в Telegram.

Глава муниципалитета отметил, что 7 сентября на основании его иска судья Арбитражного суда Краснодарского края возбудила дело.

Мусорным полигоном в станице Полтавской владеет ООО МП «ЖКХ Красноармейского района». На свалку привозят мусор из нескольких районов.

Местные жители и эксперты неоднократно указывали на нарушения при эксплуатации полигона. Прежде всего речь идет о загрязнении окружающей среды. Однако компания, управляющая свалкой в Полтавской, не предприняла никаких действий в этом направлении.

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