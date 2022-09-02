Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре нашли еще одну незаконную свалку

Происшествия
02.09.2022 12:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nashli-eshhe-odnu-nezakonnuyu-svalku
В Краснодаре нашли еще одну незаконную свалку
Фото пресс-службы Южного межрегионального управления Росприроднадзора

Несанкционированную свалку сотрудники Росприроднадзора обнаружили в поселке Индустриальном при обследовании территории. Она находится в поле.

Для выяснения степени ущерба, причиненного окружающей среде, специалисты отобрали пробы почвы в более чем 35 местах возле свалки.

По результатам лабораторных исследований примут необходимые меры в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Читайте также: в Краснодаре ликвидировали незаконную свалку со строительным мусором в центре города.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»
  6. Движение общественного транспорта Краснодара теперь доступно на 2ГИС
Прямой эфир
Мы в соцсетях