В Краснодаре нашли еще одну незаконную свалку
Происшествия
02.09.2022 12:02
Несанкционированную свалку сотрудники Росприроднадзора обнаружили в поселке Индустриальном при обследовании территории. Она находится в поле.
Для выяснения степени ущерба, причиненного окружающей среде, специалисты отобрали пробы почвы в более чем 35 местах возле свалки.
По результатам лабораторных исследований примут необходимые меры в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.
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