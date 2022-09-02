В Краснодаре нашли еще одну незаконную свалку

Фото пресс-службы Южного межрегионального управления Росприроднадзора

Несанкционированную свалку сотрудники Росприроднадзора обнаружили в поселке Индустриальном при обследовании территории. Она находится в поле.

Для выяснения степени ущерба, причиненного окружающей среде, специалисты отобрали пробы почвы в более чем 35 местах возле свалки.

По результатам лабораторных исследований примут необходимые меры в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

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