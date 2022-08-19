В Краснодаре ликвидировали незаконную свалку со строительным мусором в центре города

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Свалку обнаружили во время проверки сотрудники прокуратуры Западного округа Краснодара.

Установили, что в декабре 2021 года на территории Центрального колхозного рынка демонтировали объект в районе пересечения улиц Калинина и Октябрьской. На участке образовалась свалка со строительным мусором.

Более полугода администрация округа не принимала меры, чтобы свалку устранить, несмотря на наличие лимитов бюджетных обязательств на эти цели на 2022 год. Территория участка не была огорожена, поэтому на участок продолжали выбрасывать твердые коммунальные отходами и мусор из соседних магазинов.

Несанкционированную свалку ликвидировали, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Успенском районе оштрафовали главу сельского поселения за свалку на кладбище.