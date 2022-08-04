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В Успенском районе оштрафовали главу сельского поселения за свалку на кладбище

Общество
04.08.2022 16:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-uspenskom-rajone-oshtrafovali-glavu-selskogo-poseleniya-za-svalku-na-kladbishhe
В Успенском районе оштрафовали главу сельского поселения за свалку на кладбище
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Успенского района проверила, как в муниципалитете соблюдают законодательство в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Установлено, что на кладбище в селе Марьино образовалась стихийная свалка. Однако местная администрация ничего не сделала, чтобы ликвидировать груды мусора.

Прокурор Успенского района возбудил дело об административном правонарушении в отношении главы Вольненского сельского поселения. Его обвиняли в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Руководитель поселения получил штраф в 30 тыс. рублей.

Стихийную свалку ликвидировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре начали ликвидацию незаконной свалки в Киргизских плавнях.

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