В Успенском районе оштрафовали главу сельского поселения за свалку на кладбище

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Успенского района проверила, как в муниципалитете соблюдают законодательство в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Установлено, что на кладбище в селе Марьино образовалась стихийная свалка. Однако местная администрация ничего не сделала, чтобы ликвидировать груды мусора.

Прокурор Успенского района возбудил дело об административном правонарушении в отношении главы Вольненского сельского поселения. Его обвиняли в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Руководитель поселения получил штраф в 30 тыс. рублей.

Стихийную свалку ликвидировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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