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В Краснодаре начали ликвидацию незаконной свалки в Киргизских плавнях

Общество
25.07.2022 19:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-likvidatsiyu-nezakonnoj-svalki-v-kirgizskih-plavnyah
Видео t.me/krdru

Особо охраняемая природная территория находится на берегу озера Старая Кубань в микрорайоне Гидростроителей. Местные жители заметили на ее территории стихийную свалку и сообщили властям.

На место для оценки ситуации выехали сотрудники краевого министерства природных ресурсов и администрации Карасунского округа. Они предупредили собственника участка, на котором появилась свалка, о необходимости ее ликвидации.

Сейчас на месте работает спецтехника. Территорию очистят от мусора и сорной растительности.

Чтобы избежать появления отходов в будущем, подъездные пути к зеленой зоне перекроют. Кроме того, владелец участка подумает над установкой камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: под Краснодаром в районе «желтого озера» ликвидируют незаконную свалку.

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