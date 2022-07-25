В Краснодаре начали ликвидацию незаконной свалки в Киргизских плавнях
Общество
25.07.2022 19:35
Особо охраняемая природная территория находится на берегу озера Старая Кубань в микрорайоне Гидростроителей. Местные жители заметили на ее территории стихийную свалку и сообщили властям.
На место для оценки ситуации выехали сотрудники краевого министерства природных ресурсов и администрации Карасунского округа. Они предупредили собственника участка, на котором появилась свалка, о необходимости ее ликвидации.
Сейчас на месте работает спецтехника. Территорию очистят от мусора и сорной растительности.
Чтобы избежать появления отходов в будущем, подъездные пути к зеленой зоне перекроют. Кроме того, владелец участка подумает над установкой камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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