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Арбитражный суд Краснодарского края отказал в требовании закрыть свалку в станице Полтавкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/arbitrazhnyj-sud-krasnodarskogo-kraya-otkazal-v-trebovanii-zakryt-svalku-v-stanitse-poltavkoj
Арбитражный суд Краснодарского края отказал в требовании закрыть свалку в станице Полтавкой
Фото t.me/krasnoarm_admin

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение по иску администрации Красноармейского района с требованием обязать регионального оператора ООО «МП ЖКХ» закрыть полигон ТКО в станице Полтавской.

По данным суда, созданная по инициативе общественников АНО «Зеленая станица» выступила с обращением к губернатору Кубани и главе Красноармейского района. По мнению экоактивистов, региональный оператор эксплуатирует полигон с нарушением требований природоохранного и санитарного законодательства, законодательства о недрах и сбрасывает загрязняющие вещества в водный канал, который используется для орошения риса.

Суд посчитал, что остаточная вместимость свалки составляет более 903 тыс. т. Суд счел, что закрытие полигона повлечет нарушение рационального использования участков и создаст условия, «необоснованно ограничивая доступ регионального оператора к деятельности в области обращения с отходами», а также приведет к возникновению новых стихийных свалок» и отказал в удовлетворении иска.

Решение Арбитражного суда края обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону. Заседание состоится 24 января. Кроме того, жители станицы Полтавской направили обращение о незаконной работе полигона председателю СК России Александру Бастрыкину, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вопрос о ликвидации свалки в станице Полтавской решался в суде. Иск о ее ликвидации подал в суд глава Красноармейского района Юрий Васин по просьбе местных жителей. Мусорным полигоном в станице Полтавской владеет ООО МП «ЖКХ Красноармейского района». На свалку привозят мусор из нескольких районов. Местные жители и эксперты неоднократно указывали на нарушения при эксплуатации полигона.

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