Суд отказал производителю троллейбусов в иске к мэрии Краснодара

Иск компании ООО «Алькор» к департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации краевого центра на 140 млн рублей за произведенные троллейбусы отклонил арбитражный суд Краснодарского края.

Компания подавала иск на возмещение потраченных на сотрудничество с мэрией. Основанием для отказа стало решение администрации об одностороннем отказе от сделки в связи с неисполнением контракта, которое ранее признавалось незаконным.

Эксперты считают, что нарушений по контракту со стороны компании не было — «Алькор» направил заказчику о согласовании новых сроков поставки товара, а любые изменения должны вноситься через дополнительные соглашения, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания «Алькор» изготовила 10 кузовов стоимостью 140 млн рублей по договору 2021 года. Но администрация Краснодара отказалась принять работу из-за отсутствия сертификата «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Исполнитель обратился в Арбитражный суд Краснодарского края, чтобы обжаловать это решение. В июне 2023 года Верховный суд отказал властям Краснодара в расторжении «троллейбусной» сделки на 140 млн рублей.