Суд отказал мэрии Краснодара в расторжении «троллейбусной» сделки

Администрация краевой столицы добивалась расторжения муниципального контракта на изготовление 10 кузовов для троллейбусов стоимостью 140 млн рублей.

Компания «Алькор» изготовила кузова по договору 2021 года. Однако администрация города отказалась принимать работы из-за отсутствия сертификата «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Исполнитель решил обжаловать решения в Арбитражном суде Краснодарского края.

Суд установил, что ОТТС был предоставлен, а также указал, что документ изначально не требовался по контракту. Кроме того, предметом сделки изначально являлись не троллейбусы как транспорт, а только кузова для них, а они сертификатов не требуют.

Арбитражный суд Краснодарского края определил, что решение администрации о расторжении контракта было необоснованным, и удовлетворил иск «Алькора». Апелляцию по делу отклонили, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Читайте также: в Краснодаре временно изменили маршрут автобуса № 65.