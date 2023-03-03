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В Краснодаре временно изменили маршрут автобуса № 65

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vremenno-izmenili-marshrut-avtobusa-65
В Краснодаре временно изменили маршрут автобуса № 65
В Краснодаре временно изменили маршрут автобуса № 65

Из-за работ на тепловой сети в районе пересечения улиц Ленина и Рашпилевской будет затруднен проезд транспорта.

В связи с этим до окончания ремонта автобус № 65 будет объезжать этот перекресток при движении в сторону Фестивального микрорайона будет ехать в объезд от улицы Суворова по улицам Мира, Октябрьской, Ленина, Кубанской Набережной и далее по маршруту.

В обратном направлении схема движения автобусов останется прежней, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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