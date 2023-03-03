В Краснодаре временно изменили маршрут автобуса № 65
Общество
03.03.2023 20:50
Из-за работ на тепловой сети в районе пересечения улиц Ленина и Рашпилевской будет затруднен проезд транспорта.
В связи с этим до окончания ремонта автобус № 65 будет объезжать этот перекресток при движении в сторону Фестивального микрорайона будет ехать в объезд от улицы Суворова по улицам Мира, Октябрьской, Ленина, Кубанской Набережной и далее по маршруту.
В обратном направлении схема движения автобусов останется прежней, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Новороссийске в марте подорожает стоимость проезда в общественном транспорте.
Популярные новости
- Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
- В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
- Проскочил на красный свет: тепловоз сбил выехавшую на рельсы иномарку в Лабинске
- В Щербиновском районе будут судить экс-полицейского, который насмерть сбил велосипедистку
- В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
- Суд обязал администрацию заповедника «Утриш» в Анапе защитить лес от пожаров