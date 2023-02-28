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В Новороссийске в марте подорожает стоимость проезда в общественном транспорте

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-v-marte-podorozhaet-stoimost-proezda-v-obshhestvennom-transporte
В Новороссийске в марте подорожает стоимость проезда в общественном транспорте
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Цена на проезд в городских муниципальных автобусах Новороссийска в марте увеличится до 33 и 35 рублей в зависимости от маршрута.

С 6 марта цена проезда в автобусах № 5, 7А, 10, 11, 13, 17, 27 и 28 будет составлять 35 рублей за одного пассажира за исключением маршрутов № 5 и № 13, где стоимость проезда составит 33 рубля.

С 7 марта 35 рублей будет стоить проезд на маршрутах № 6А, 14А, 15, 15А, 19, 22, 25 и 32.

С 8 такую же цену надо будет заплатить в автобусах № 8, 24 и 30.

С 9 марта повышается стоимость проезда на городских муниципальных маршрутах № 2, 8А, 18, 20, 21 и 31 и 34.

С 10 марта также до 35 рублей повышается цена проезда на маршруте № 1А.

С 13 марта стоимость проезда в автобусах № 2M, 5М, 8М, 10М, 13М, 23М и 41М составит 33 рубля, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Ранее в мэрии Новороссийска опровергли информацию о росте цен на проезд в общественном транспорте.

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