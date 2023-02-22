В мэрии Новороссийска опровергли информацию о росте цен на проезд в общественном транспорте
О том, что стоимость проезда в транспорте вырастет с 32 до 35 рублей, сообщили в соцсетях местные жители.
Они выложили фото объявления, в котором указано, что цена на проезд вырастет с 3 марта 2023 года. Однако в администрации Новороссийска слухи о повышении стоимости опровергли.
«Нам поступают запросы на повышение стоимости проезда, так как частные перевозчики работают по нерегулируемым тарифам. В ближайшее время будет приниматься решение, исходя из экономического обоснования тарифа. Кто-то из водителей не понял своего руководителя и ошибочно повесил объявление», — рассказал замглавы Новороссийска Александр Яменсков.
По его словам, объявление из автобуса уже убрали. Также он добавил, что цены в общественном транспорте последний раз повышали в конце 2021 года, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».
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