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В мэрии Новороссийска опровергли информацию о росте цен на проезд в общественном транспорте

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-novorossijska-oprovergli-informatsiyu-o-roste-tsen-na-proezd-v-obshhestvennom-transporte
В мэрии Новороссийска опровергли информацию о росте цен на проезд в общественном транспорте
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О том, что стоимость проезда в транспорте вырастет с 32 до 35 рублей, сообщили в соцсетях местные жители.

Они выложили фото объявления, в котором указано, что цена на проезд вырастет с 3 марта 2023 года. Однако в администрации Новороссийска слухи о повышении стоимости опровергли.

«Нам поступают запросы на повышение стоимости проезда, так как частные перевозчики работают по нерегулируемым тарифам. В ближайшее время будет приниматься решение, исходя из экономического обоснования тарифа. Кто-то из водителей не понял своего руководителя и ошибочно повесил объявление», — рассказал замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

По его словам, объявление из автобуса уже убрали. Также он добавил, что цены в общественном транспорте последний раз повышали в конце 2021 года, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Читайте также: стоимость проезда в пригородных электричках в Сочи снизилась с 15 февраля.

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