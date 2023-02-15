Стоимость проезда в пригородных электричках в Сочи снизится с 15 февраля

Решение о снижении цен на проезд принял департамент цен и тарифов Краснодарского края.

Стоимость проезда снизят с 58 до 52 рублей за зону — 10 км. Новые цены коснутся маршрутов Адлер — Аэропорт, Адлер — Имеретинский курорт, Адлер — Роза Хутор и Имеретинский курорт — Роза Хутор.

От Адлера до аэропорта и Имеретинского курорта стоимость уменьшится на 6 рублей, а до Розы Хутор — на 30 рублей.

Подробную информацию и расписание электричек можно посмотреть на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи до 15 апреля изменится график поездов из-за ремонта на перегоне.