Стоимость проезда в пригородных электричках в Сочи снизится с 15 февраля
Общество
15.02.2023 17:53
Решение о снижении цен на проезд принял департамент цен и тарифов Краснодарского края.
Стоимость проезда снизят с 58 до 52 рублей за зону — 10 км. Новые цены коснутся маршрутов Адлер — Аэропорт, Адлер — Имеретинский курорт, Адлер — Роза Хутор и Имеретинский курорт — Роза Хутор.
От Адлера до аэропорта и Имеретинского курорта стоимость уменьшится на 6 рублей, а до Розы Хутор — на 30 рублей.
Подробную информацию и расписание электричек можно посмотреть на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Сочи до 15 апреля изменится график поездов из-за ремонта на перегоне.
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