Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи до 15 апреля изменится график поездов из-за ремонта на перегоне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-do-15-aprelya-izmenitsya-grafik-poezdov-iz-za-remonta-na-peregone
В Сочи до 15 апреля изменится график поездов из-за ремонта на перегоне
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ремонтные работы в тоннеле № 7 на перегоне Сочи — Мацеста стартуют 1 февраля и продлятся 2,5 месяца.

На время ремонта закроют движение по самому тоннелю и одному из путей. Поезда будут ходить только по соседнему пути через другой тоннель. В связи с этим изменится их график движения.

Наибольшие изменения коснутся расписания пригородных поездов. На маршруте Сочи — Имеретинский курорт перестанут курсировать по четыре «Ласточки» в обе стороны. Кроме того, Мацеста станет конечной остановкой вместо Сочи у восьми пар пригородных поездов, отправляющихся из Розы Хутор, Имеретинского курорта и аэропорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Работы в тоннеле, построенном в 1913 году, специально запланировали в межсезонье — на время снижения пассажиропотока на курорте. Специалисты отремонтируют свод тоннеля и проведут комплекс мероприятий для водоподавления. Также обновят фасадные части стен Южного и Северного порталов.

Актуальное расписание поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте и по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.

Читайте также: до конца апреля изменят расписание четырех электричек в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Часть балкона обрушилась на иномарку из-за хлопка газового баллончика в Краснодаре
Часть балкона обрушилась на иномарку из-за хлопка газового баллончика в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Брань, алкоголь и развращение молодежи: мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Врачи пришили жителю Апшеронского района кисть, отрубленную топором
  5. В прокуратуре рассказали подробности инцидента с хлопком газового баллончика в квартире в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях