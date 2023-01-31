В Сочи до 15 апреля изменится график поездов из-за ремонта на перегоне
Ремонтные работы в тоннеле № 7 на перегоне Сочи — Мацеста стартуют 1 февраля и продлятся 2,5 месяца.
На время ремонта закроют движение по самому тоннелю и одному из путей. Поезда будут ходить только по соседнему пути через другой тоннель. В связи с этим изменится их график движения.
Наибольшие изменения коснутся расписания пригородных поездов. На маршруте Сочи — Имеретинский курорт перестанут курсировать по четыре «Ласточки» в обе стороны. Кроме того, Мацеста станет конечной остановкой вместо Сочи у восьми пар пригородных поездов, отправляющихся из Розы Хутор, Имеретинского курорта и аэропорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Работы в тоннеле, построенном в 1913 году, специально запланировали в межсезонье — на время снижения пассажиропотока на курорте. Специалисты отремонтируют свод тоннеля и проведут комплекс мероприятий для водоподавления. Также обновят фасадные части стен Южного и Северного порталов.
Актуальное расписание поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте и по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.
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