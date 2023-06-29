Верховный суд отказал властям Краснодара в расторжении «троллейбусной» сделки на 140 млн рублей

Речь идет о расторжении муниципального контракта на изготовление 10 кузовов для троллейбусов стоимостью 140 млн руб.

Верховный суд изучил позицию департамента транспорта администрации Краснодара в отношении решения нижестоящих судов и пришел к выводу, что представленные доводы не дают оснований для рассмотрения кассационной жалобы в судебном заседании и пересмотра. Было решено, что аргументы властей краевой столицы не подтверждают, что при прошлом рассмотрении дела допустили нарушения.

«Несогласие с выводами судов по результатам оценки представленных доказательств, выраженное в доводах жалобы и направленное, по сути, на переоценку данных доказательств, установление новых обстоятельств по делу, учитывая полномочия Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации… не может служить основанием для отмены либо изменения обжалуемых судебных актов», — говорится в определении.

Сейчас на рассмотрении в Арбитражном суде Краснодарского края находится другой иск, по которому «Алькор» требует от городского департамента транспорта принять изготовленные 10 троллейбусных кузовов и взыскать с него 140 млн рублей. Очередное заседание по этому вопросу назначили на 5 июля, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания «Алькор» изготовила 10 кузовов стоимостью 140 млн рублей по договору 2021 года. Но администрация Краснодара отказалась принять работу из-за отсутствия сертификата «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Исполнитель обратился в Арбитражный суд Краснодарского края, чтобы обжаловать это решение.