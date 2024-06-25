Суд оставил под стражей подозреваемую в истязании дочери жительницу Адыгеи

Верховный суд Республики Адыгея оставил в силе меру пресечения жительнице Адыгейска, которую подозревают в групповом истязании ребенка.

Верховный суд Адыгеи рассмотрел апелляцию по жалобе защитника на постановление Теучежского районного суда, который назначил женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Избранную меру пресечения оставили без изменения, а апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина избил свою трехлетнюю дочь. От полученных травм ребенок умер. С родителями девочка жила с марта 2024 года, до этого находилась в социальном учреждении. Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит 15 лет лишения свободы. В отношении матери девочки возбудили уголовное дело.

У женщины есть еще трое детей — двое сыновей и дочь. Они записали видеообращение с просьбой отпустить их мать.