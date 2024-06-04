В Адыгее мужчина до смерти избил свою трехлетнюю дочь

Трагедия произошла 30 мая в одном из домов Адыгейска.

Установили, что мужчина избил свою трехлетнюю дочь, девочка скончалась от полученных травм. С родителями ребенок жил с марта 2024 года, до этого он находился в социальном учреждении.

Мужчину задержали, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обвиняемого заключили под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе следствия дадут правовую оценку бездействию матери ребенка, которая не пресекла противоправные действия отца в отношении девочки и не обратилась в правоохранительные органы, а также бездействию должностных лиц органов системы профилактики, сообщает пресс-служба СУ СК России по Адыгее.

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