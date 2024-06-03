В Адыгее трехлетняя девочка выпала из окна трактора и погибла

Трагедия произошла 3 июня около 13:30 на 3 км трассы «Подъезд к хутору Чехрак» в хуторе Красном Кошехабльского района.

По предварительным данным, 30-летний местный житель был в кабине вместе с трехлетней девочкой. Мужчина выехал на трассу, во время движения ребенок выпал из трактора через открытое окно. Несмотря на оперативно оказанную помощь, девочка от полученных травм скончалась по пути в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и условия произошедшего. Следственный отдел МВД проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба МВД по Адыгее.

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