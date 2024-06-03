В Анапе четверо детей за неделю получили серьезные травмы на детских площадках

За последнюю неделю в городе-курорте за медицинской помощью после игр на детских площадках обратились четыре человека.

«Трое детей с обширнейшими ранами лица. Это огромные раны в области головы с повреждениями придаточного аппарата глаз. Плюс еще один ребенок со сложным открытым переломом пальца», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии городской больницы Анапы Артем Айрапетян.

По его словам, все травмы получены на детских площадках. Пострадавшим детям, возможно, понадобятся дополнительные пластические операции, однако серьезных повреждений органов зрения нет.

«Травмы нехорошие, они будут сопровождать этого ребенка всю оставшуюся жизнью. В какой-то миг отсутствие внимания приводит к таким травмам. Убедительная просьба к родителям, внимание на детских площадках нужно увеличивать», — цитирует Артема Айрапетяна пресс-служба городской больницы Анапы.

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