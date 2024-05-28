В Новороссийске мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам в лифте

Инцидент произошел вечером 27 мая в многоэтажке на улице Мурата Ахеджака.

О случившемся рассказали в соцсетях родственники девочек. По их словам, неизвестный мужчина зашел в лифт с девочками 11 и 16 лет, попытался завести с ними разговор и просил номера телефонов. Когда лифт остановился, он шлепнул 11-летнюю девочку по ягодицам и преследовал несовершеннолетних до двери их квартиры.

Полиция начала проверку.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции Новороссийска выявили публикацию, автор которой сообщает о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. В УМВД России по городу Новороссийску данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, действиям мужчины дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.

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