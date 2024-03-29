Развратившему двух девочек пенсионеру суд дал 15 лет колонии в Краснодаре

Преступление произошло днем 7 июня 2022 года. В марте этого года Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу в отношении 62-летнего жителя Славянска-на-Кубани, которого обвиняли в совершение преступления против половой неприкосновенности детей.

По данным следствия, пьяный пенсионер заметил двух девочек в возрасте 8 и 9 лет, которые сидели на дереве. Злоумышленник понимал, что перед ним дети, но совершил в их отношении преступление. Девочки испугались и убежали, а затем рассказали о произошедшем взрослым. Подозреваемого задержали, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ. В суде он полностью признал вину и раскаялся в том, что сделал. В суде пенсионер сказал, что «не знает, что на него нашло». Суд назначил пенсионеру 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также на 10 лет запретил ему работать с детьми. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодасркого края.

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