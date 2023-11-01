На Кубани осужденный на 12 лет массажист не смог доказать, что он не педофил

Белореченский районный суд 1 ноября повторно рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в преступлении против половой неприкосновенности.

Ранее мужчине вынесли приговор по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Однако вышестоящий суд приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Повторно рассмотрев уголовное дело, Белореченский районный суд вновь счел доказанной вину подсудимого. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также запретил ему на 3 года работать с детьми. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», речь одет о деле 44-летнего мужчины, который делал массаж ребенку у себя на дому в поселке Восточном. По данным следствия, 17 февраля 2020 года местная жительница привела к нему на прием своего пятилетнего сына. Во время сеанса массажа мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. В мае 2021 года суд вынес приговор по этому делу и приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы.