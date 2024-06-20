Дети обвиненной в истязании дочери жительницы Адыгейска записали видеообращение

Резонансное преступление произошла 30 мая в одном из домов Адыгейска. Там родители со 2 апреля по 30 мая систематически избивали свою 3-летнюю дочь, из-за чего девочка получала травмы различной степени тяжести. Ребенок погиб от полученных во время побоев травм.

Женщине предъявили обвинение в совершении преступления, вину она признала в полном объеме. Обвиняемую заключили под стражу.

У женщины есть еще трое детей — двое сыновей и дочь. Они записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

«Мы хотим попросить вас, чтобы нашу маму отпустили, чтобы она была с нами, потому что без нее нам очень сложно», — сказал сын женщины.

Младшая дочь добавила, что мать ее не обижала, и она хочет жить с мамой, как раньше.

«Наша мама нас любила и любит, нас не обижала и сестричку любила», — сказал второй сын женщины.

«Я видел по телевизору то, что они говорили всякие гадости про нашу маму, это вранье. Мы хотели бы, чтобы наша мама была снова с нами», — сказал старший мальчик.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина избил свою трехлетнюю дочь, девочка скончалась от полученных травм. С родителями ребенок жил с марта 2024 года, до этого он находился в социальном учреждении. Мужчину задержали, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит 15 лет лишения свободы. В отношении матери девочки возбудили уголовное дело.