Суд оставил под стражей главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина

Московский городской суд 11 октября признал законным заключение под стражу начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Олега Волынкина.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Волынкина на решение суда первой инстанции о назначении ему меры пресечения. Защита просила перевести Волынкина под домашний арест, так как он признал вину и не имеет возможностей и намерений скрыться от следствия или препятствовать ему.

Представитель следствия не явился на заседание суда, а прокуратура требовала оставить обвиняемого под стражей, чтобы он не смог препятствовать следствию из-за наличия у него властных полномочий.

Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты и оставил постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу защиты Волынкина — без изменения. Так как после ареста Олега Волынкина госпитализировали в реанимацию, рассмотрение апелляции состоялось без него, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главу краевого управления МЧС Олега Волынкина задержали в конце сентября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Утром 11 октября в Мосгорсуде должно было состояться заседание по уголовному делу в отношении Олега Волынкина. На нем должны были рассмотреть жалобу защиты об аресте генерал-лейтенанта. Днем 11 октября стало известно, что Волынкина доставили из СИЗО в реанимацию горбольницы № 24 Москвы. По словам адвоката, у Волынкина диагностировали сахарный диабет, гипертония и онкология, а недавно он перенес тяжелую операцию.