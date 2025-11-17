Суд дал 17 лет колонии тренеру с Урала, снявшему трусы перед девочкой в Анапе

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 42-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности 11-летней девочки.

Установили, что в июле 2024 года бывший фитнес тренер находился на лестничной площадке многоквартирного дома в Анапе, где совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ранее он уже был судим за подобное деяние.

На период расследования уголовного дела мужчина находился под стражей по ходатайству следователя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В суде мужчина не признал свою вину, выдвигая разные версии своих действий в подъезде. Однако собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчине назначили наказание в виде 17 лет колонии особого режима. Также осужденному на 15 лет запретили заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.

Кроме того, по решению суда мужчину обяжут проходить лечение у врача психиатра по месту отбывания наказания. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тренер-педофил показывал девочке половой орган в подъезде дома в Анапе. Мужчина зашел в многоэтажку за несовершеннолетней и снял перед ней штаны. Девочка убежала и сообщила об этом родителям. Позже в соцсети выложили видео, как тренер из Екатеринбурга зашел за малолетней девочкой в подъезд, где потом снял перед ней штаны и стоял по пояс голый.

Злоумышленник ранее уже был судим за аналогичное преступление — в 2017 году в одном из спортивных клубов Екатеринбурга он мастурбировал, сидя на диване около 7-летней девочки.

Подпишись, здесь всегда интересно.