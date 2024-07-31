Тренер-педофил показывал девочке половой орган в подъезде дома в Анапе

Преступление произошло 20 июля в Анапе. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

По данным СМИ, мужчина зашел в подъезд за девочкой, снял перед ней штаны и показал свой половой орган. Девочка убежала и сообщила об этом родителям. Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый житель Екатеринбурга, работающий фитнес-тренером. В его отношении возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера по ч. 4 ст.132 УК РФ.

Анапский городской суд 27 июля рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. Суд удовлетворил ходатайство СК, заключив обвиняемого под стражу на 2 месяца — до 26 сентября, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление — в 2017 году в одном из спортивных клубов Екатеринбурга он мастурбировал, сидя на диване около 7-летней девочки. В 2018 году его осудили, в августе прошлого года суд заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы, пишет портал ura.news.

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