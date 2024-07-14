Житель Краснодара помог задержать мигранта, пристававшего к детям

Мужчина гулял с собакой и обратил внимание на мигранта, пристававшего к несовершеннолетним девочкам.

Когда он подошел разобраться, приезжий заявил, что девочка является его женой. После этого попытался сбежать. Однако краснодарец остановил злоумышленника и применил перцовый балончик. На место вызвали правоохранителей.

Следственный комитет начал проверку.

«В социальных медиа опубликованы сведения о том, что приезжий из Средней Азии, находясь на территории одного из районов города Краснодара, пытался совершить противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Действия мужчины были пресечены очевидцами произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По указанию главы краевого следственного управления Андрея Маслова проводится процессуальная проверка. Устанавливается личность подозреваемого и все обстоятельства произошедшего.

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