В Геленджике задержали мигранта, подозреваемого в развращении школьницы

Преступление произошло ранее в одной из коммунальных квартир Центрального района Санкт-Петербурга.

Педагог школы-интерната заметила в социальных сетях своей 11-летней ученицы, что неизвестный мужчина совершал действия сексуального характера около детей, которые снимали видео. Она 25 июня обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители установили личность педофила. Им оказался 46-летний безработный мигрант из Средней Азии. Его задержали по месту жительства в Геленджике на основании статьи 91 УПК РФ.

На задержанного мужчину возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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