Водитель маршрутки развращал школьниц на конечной остановке в Северском районе

Следственный отдел по Северскому району СКР по Краснодарскому краю в июне возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей.

По версии следствия, с января по май этого года водитель маршрутного автобуса на конечной остановке общественного транспорта в поселке Ильском совершал преступления сексуального характера в отношении пятерых девочек в возрасте от 11 до 14 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и по ч. 3 ст. 135 УК РФ о развратных действиях.

Обвиняемого поместили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, собирает доказательства. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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