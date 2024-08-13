Появилось видео с фитнес-тренером с Урала, снявшим трусы перед девочкой в Анапе

В соцсети выложили видео, как в Анапе тренер из Екатеринбурга зашел за малолетней девочкой в подъезд, где потом снял перед ней штаны и стоял по пояс голый.

По информации с видеокамеры, все произошло 20 июля во втором подъезде дома № 237 на улице Шевченко. Как рассказали местные жители, этого мужчину они видели в этом районе не первый раз.

«Девочка ждала подружку погулять возле дома, детям 11-12 лет. Мужчина какое-то время стоял наблюдал неподалеку от подъезда за одной девочкой. Она, когда заметила, забежала и спряталась под лестницей, следом за ней влетает мужик. Его спугнула открывающаяся дверь. Как раз подружка вышла, слышит шорох, поворачивается и видит картину, как этот мужик уже снял трусы и стоит голый. Девочки успели убежать», — рассказал очевидец.

Сообщается, что мужчину уже взяли под стражу. Возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. При этом фитнес-тренер раньше уже был осужден за мастурбацию при несовершеннолетней в одном из спортивных клубов Екатеринбурга. За рецидив ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает URA.RU.

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