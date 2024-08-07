Главе СК доложат о расследовании изнасилования и убийства женщины на Кубани

Преступление произошло в сентябре 2023 года на одной из баз отдыха в Туапсинском районе.

К председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину обратился житель Краснодарского края, который является супругом погибшей. Он не согласен с ходом расследования по факту смерти женщины в результате утопления в море.

По заявлению мужчины, в сентябре прошлого года на базе отдыха в Туапсинском районе трое мужчин изнасиловали его жену. После этого, по словам заявителя, один из злоумышленников утопил женщину в море. Следствие квалифицирует дело как оставление в опасности, с чем заявитель не согласен — он считает, что его жену убили, чтобы скрыть следы изнасилования.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову принять меры к завершению расследования уголовного дела и направлению его в суд, в рамках которого учесть все доводы обратившегося. Об этом он потребовал представить доклад. Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

Читайте также: СК задержал третьего подозреваемого по делу об убийстве на пляже Вардане в Сочи.