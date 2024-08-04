СК задержал третьего подозреваемого по делу об убийстве на пляже Вардане в Сочи

Преступление произошло ночью 31 июля возле железной дороги в районе центрального пляжа поселка Вардане. СКР задержал двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области, которых подозревают в избиении до смерти 49-летнего мужчины.

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СКР продолжает расследовать уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В настоящее время все трое подозреваемых задержаны. Во время допросов подозреваемые признали вину. Следствие продолжает следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемых под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», две жительницы Твери и их знакомый выпивали вместе с 49-летним мужчиной. Новый знакомый начал оказывать знаки внимания одной из женщин. Из-за этого между ними возникла ссора. Во время конфликта женщины и их приятель избили мужчину. Каждый из нападавших нанес не менее 10 ударов каждый руками и ногами по голове и телу собутыльника, а затем они вместе скрылись с места происшествия. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его тело нашли утром прохожие, которые вызвали на место экстренные службы. В СК возбудили уголовное дело. Двух подозреваемых женщин нашли и задержали.