Две женщины и мужчина до смерти забили собутыльника из-за ухаживаний в Сочи

Преступление произошло ночью 31 июля в Лазаревском районе. Двоих женщин уже задержали, личность их сообщника устанавливают.

По версии следствия, две жительницы Твери и их знакомый находились возле железной дороги в районе центрального пляжа поселка Вардане, где выпивали с 49-летним мужчиной. Новый знакомый начал оказывать знаки внимания одной из женщин. Из-за этого между ними возникла ссора.

Во время конфликта женщины и их приятель избили мужчину. Каждый из нападавших нанес не менее 10 ударов каждый руками и ногами по голове и телу собутыльника, а затем они вместе скрылись с места происшествия. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его тело нашли утром прохожие, которые вызвали на место экстренные службы.

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Следователи совместно с полицейскими нашли двоих женщин, забивших мужчину. В ближайшее время их доставят к следователю. Устанавливают личность и местонахождение их сообщника.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Назначили проведение судебных экспертиз. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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