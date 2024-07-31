Жительница Краснодара до смерти избила подругу, приревновавшую к ней мужа

Инцидент произошел в ночь на 22 июля в садовом товариществе хутора Ленина в Краснодаре.

По данным следствия, две женщины распивали алкоголь во дворе одного из домов. В ходе застолья женщины поссорились, так как одна из них заподозрила подругу в связи со своим мужем. Продолжая ссориться, женщины вышли на улицу.

Там обвиненная в связи с чужим мужем женщина не меньше двух раз ударила подругу рукой по голове. Спустя некоторое время пострадавшая скончалась на месте происшествия. Тело утром нашли соседи. Они вызвали скорую помощь и полицию. На подозреваемую завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские, биолого-генетическая и судебная психолого-психиатрическая экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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