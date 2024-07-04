Суд дал 12 лет водителю за смерть мужчины и младенца в пьяном ДТП на Кубани

Приговор по делу о смертельной аварии, которая произошла 29 августа 2022 года на трассе Славянск — Петровская — Целинный — Ачуево в Славянском районе, 4 июля вынес Славянский районный суд.

По данным следствия, пьяный водитель ВАЗ-2170 «Приора» ехал в сторону Славянск-на-Кубани, выехал на встречную полосу и столкнулся там с ВАЗ-2109. В результате аварии водитель «девятки2 и его новорожденный сын от полученных травм погибли на месте ДТП. Травмы получили супруга погибшего и 6-летняя девочка.

Возбудили уголовное дело о нарушении ПДД пьяным водителем, что повлекло смерть двоих людей. В судебном обвиняемый вину признал частично и заявил, что в момент аварии за рулем был его приятель, а он виновен в том, что позволил ему сесть за руль. Однако заключение экспертизы подтвердило виновность обвиняемого. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы и на 3 года запретил садиться за руль. В пользу пострадавших с осужденного взыскали 4,3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария с участием двух автомобилей произошла 29 августа около 16:00 на 11-м километре дороги Славянск-на-Кубани — село Ачуево. Инспекторы ГИБДД установили, что «ВАЗ 2109» ехала семья после выписки из роддома. По версии следствия, пьяный 29-летний житель Красноармейского района ехал за рулем «Приоры», превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109 под управлением 30-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель «девятки» и его новорожденный сын погибли на месте. Супругу погибшего с 6-летней дочерью госпитализировали. В «Приоре» травмы получили сам виновник аварии и его пассажир. В СК 30 августа 2022 года возбудили уголовное дело по факту ДТП.